Новгородец извинился перед псковским сотрудником ДПС за удар ногой в голову

10:33, 10 февраля 2023, ПАИ

Дедовичский районный суд признал жителя Новгородской области виновным в избиении сотрудника ДПС, который исполнял свои должностные обязанности. Преступление было совершено 10 ноября 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Инспектор ДПС приехал в одну из деревень Дедовичского района для того, чтобы проверить сообщение местной жительницы. В общественном месте представитель ведомства обнаружил злоумышленника в состоянии алкогольного опьянения и предложил ему проехать в отдел полиции.

В служебном автомобиле мужчина нанес инспектору ДПС удар ногой в голову. Полицейский получил сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. После этого подсудимый выбежал из патрульной машины и попытался скрыться, но был задержан, к нему применили специальные средства - наручники и слезоточивый газ.

В судебном заседании житель Новгорода полностью признал свою вину, извинился перед инспектором, а также написал ему письмо, в котором попросил прощения.

Полицейский подтвердил обстоятельства и пояснил, что подсудимый принес ему извинения. Сотрудник ДПС не стал настаивать на назначении новгородцу наказания, связанного с лишением свободы.

В итоге суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.