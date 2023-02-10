Об искусстве из мусора рассказали псковичам в «Экопроме»

10:50, 10 февраля 2023, ПАИ

Об искусстве в стиле «Art Dump» рассказал псковичам «Экопром». Информацию об этом компания разместила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Относительно недавно зародилось новое направление «Art Dump», что в переводе означает «искусство из мусора». Это течение приобрело большую популярность не только из-за неординарности и уникальности, но и потому что оказалось полезно для окружающей среды.

Поделки из бытовых отходов могут украсить интерьер, стать полезными предметами в повседневной жизни, а иногда сэкономить деньги на новых игрушках. Из использованных предметов можно сделать красивый элемент декора или полезный в быту аксессуар. Для поделок подойдет любой материал: картон, пластик, газеты и втулки от бумаги, емкости из жести и стекла (даже битого), старая одежда, оставшиеся мотки ниток и сломанные украшения, компакт-диски и даже целые платы от компьютера, перечислили в компании.

«Мы не раз обращали внимание, что приучать ребенка бережно относиться к окружающей природе необходимо с раннего детства. В игровой манере можно научить детей задумываться о проблемах экологии и заботиться о сохранении планеты. Сделать это легко: показав, как применять окружающие, казалось бы, ненужные предметы для создания чего-то нового. Так вы сможете не только развить в ребенке творческое мышление, рассказать о сохранении окружающей среды, но и с интересом организовать досуг, получив огромную порцию удовольствия в процессе созидания. А время, проведенное совместно с ребенком, – бесценно!» - отметили в «Экопроме».



Фотографии своих поделок псковичи могут прислать в сообщения группы «Мехуборки». Лучшие работы будут размещены на стене сообщества.