Судебные приставы в Пскове спасли мужчину с приступом эпилепсии
Судебные приставы в Пскове спасли мужчину с приступом эпилепсии, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.
Полиция Пскова доставила в мировой суд мужчину для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении. При прохождении регистрации мужчина внезапно почувствовал недомогание, потерял равновесие и упал на пол. Из-за неудачного падения он получил травму головы. Самостоятельно гражданин встать не мог по причине начавшегося эпилептического приступа.
Судебные приставы по ОУПДС приступили к оказанию первой помощи, вызвали бригаду скорой помощи и сообщили о произошедшем судье.
Затем мужчину передали бригаде скорой помощи, мужчина остался жив.
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