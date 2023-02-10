Судебные приставы в Пскове спасли мужчину с приступом эпилепсии

10:40, 10 февраля 2023, ПАИ

Судебные приставы в Пскове спасли мужчину с приступом эпилепсии, сообщили Псковскому агентству информации в УФССП России по Псковской области.

Полиция Пскова доставила в мировой суд мужчину для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении. При прохождении регистрации мужчина внезапно почувствовал недомогание, потерял равновесие и упал на пол. Из-за неудачного падения он получил травму головы. Самостоятельно гражданин встать не мог по причине начавшегося эпилептического приступа.

Судебные приставы по ОУПДС приступили к оказанию первой помощи, вызвали бригаду скорой помощи и сообщили о произошедшем судье.

Затем мужчину передали бригаде скорой помощи, мужчина остался жив.