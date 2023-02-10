Движение транспорта ограничат на улице Поземского в Пскове 13 февраля

10:56, 10 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского, в районе дома № 87, будет закрыто для движения автомобилей с 8:00 13 февраля до 18:00 17 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Пскова.

Ограничение связано с проведением работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть эту информацию при планировании поездок и следить за требованиями установленных дорожных знаков.