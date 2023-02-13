Центр «Вообразилия» в Пскове увеличивает число мест к логопедам и дефектологам

12:01, 13 февраля 2023, ПАИ

С февраля детский центр развития «Вообразилия» в Пскове увеличивает количество мест к логопедам и дефектологам в рамках проекта «У помощи нет преград». К работе с детьми привлекают всё больше высококлассных специалистов.

В детском центре отметили, что в Пскове и Псковском районе существует проблема в предоставлении логопедической и дефектологической помощи. В результате родители вынуждены месяцами ждать очереди в муниципальные учреждения. Обычно это занимает не менее года. Частных организаций, которые имеют нужную лицензию, в Пскове и Псковском районе практически нет.

Проект «У помощи нет преград» нацелен на решение этой проблемы с тем, чтобы жители Пскова и района могли получить помощь логопедов и дефектологов как можно быстрее. «Обратиться за ней можно в наши образовательные центры, которые находятся в разных частях Пскова, что позволяет жителям двух крупнейших районов города Запсковья и Завеличья, а также ближайших окрестностей, легко до нас добраться», - отметили в «Вообразилии».

Адреса центра «Вообразилия»: Рижский проспект, 49а, улица Ипподромная 154а. Телефоны: +7 951 751 85 05, +7 953 248 77 37.

Страница «ВКонтакте»: https://m.vk.com/49avoobrazilija.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 60Л01 номер 0001129.

Проект «У помощи нет преград» реализуется АНО ДОЦРД «Вообразилия» ( ИНН 6027185582) при поддержке правительства Псковской области.