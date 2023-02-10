Россияне стали допускать меньше просрочек по ЖКХ – исследование

11:17, 10 февраля 2023, ПАИ

Россияне к концу прошлого года смогли улучшить платежную дисциплину при оплате услуг ЖКХ: собираемость платежей во втором полугодии увеличилась сразу на 12% по сравнению с первой половиной года, показало исследование сервиса Qiwi.

«Уровень оплат во втором полугодии высокий и не снизился относительно периодов до повышения стоимости услуг. По данным Qiwi, в первом полугодии 2022 года уровень оплат составлял 87%, а во втором полугодии вырос до 99%», - выяснили аналитики, передает РИА Новости.



Вопреки сложному финансовому периоду, возросшим тарифам в июле и декабре 2022 года, россияне не нарастили задолженности за ЖКУ, снижение задолженности в полугодиях стабильно сохраняется на уровне 2%, добавили в компании.

Несмотря на то что тарифы на ЖКУ повышались дважды в 2022 году, показатель собираемости продолжает стабильно расти, отмечает коммерческий директор группы Qiwi Александр Агаков. По его словам, стабильно растет и доля транзакций через карты «Мир»: россияне все чаще выбирают отечественную платежную систему для оплаты коммунальных услуг. С начала 2022 года показатель вырос практически вдвое.

В преддверии новогодних праздников россияне особенно активно рассчитывались за ЖКУ. По мнению аналитиков, это свидетельствует о желании закрыть накопленную задолженность прошлых периодов.