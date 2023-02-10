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Общество

Омбудсмены ответили на вопросы семей мобилизованных в Печорах

Уполномоченные по правам человека в Псковской, Вологодской, Новгородской и Мурманской областях встретились с семьями мобилизованных в Печорском районе и ответили на их вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщил псковский омбудсмен Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Омбудсмены ответили на самые разные вопросы печерян: от ссоблюдения правовых норм при мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения военных. Присутствующие интересовались соцгарантиями, мерами поддержки.

В своём выступлении Дмитрий Шахов подробно рассказал о системе выплат и порядке предоставления мер соцзащиты, а также правилах предоставления отпусков.

Уполномоченный по правам человека в Вологодской области Олег Димони привел примеры из своей практики по защите прав военнослужащих - участников СВО на медицинскую помощь, по содействию в направлении своим землякам гуманитарной помощи, контролю за условиями их пребывания в местах дислокации и военной подготовки и за их обучением.

В свою очередь омбудсмен из Мурманской области Михаил Шилов, как военно-морской офицер, капитан первого ранга в запасе, рассказал о реальном быте военнослужащих и их подготовке для участия в СВО, возможных способах связи с ними в этот период, а также о тех проблемах, которые могут возникнуть в связи с нахождением в боевых условиях и их причинах.

Как отметил в завершение встречи псковский омбудсмен Дмитрий Шахов, сегодня очень важно, чтобы каждая семья военнослужащих была окружена вниманием и заботой, люди должны четко знать, к кому можно обратиться, чтобы получить оперативный ответ.

«По итогам встречи мы, региональные омбудсмены, поняли, что такой вопрос в Печорском районе в отношении членов семей мобилизованных граждан и военнослужащих, которые проходят службу в регионах, где проводится СВО, решен положительно. Но есть ещё конкретные личные вопросы, что находятся вне компетенции муниципальных властей, вот их как раз мы и постараемся оперативно решить для каждого участника встречи», — подытожил Дмитрий Шахов.

Во второй половине дня региональные омбудсмены и глава района провели встречу с уполномоченным в Псковской области по работе с семьями мобилизованных граждан и военнослужащих по контракту, руководителем регионального штаба комитета семей воинов Отечества Марией Филоновой. Стороны договорились об установлении сотрудничества по вопросам обеспечения и защиты прав военнослужащих и членов их семей.

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