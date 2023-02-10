Московский архитектор объяснил, почему ценит Псковскую область

11:32, 10 февраля 2023, ПАИ

Псковская область ценна для специалистов, приехавших в регион в рамках «Архитектурной экспедиции» тем, что имеет большие культурные и исторические традиции. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентсвта информации сообщил заведующий кафедрой «Архитектура сельских населенных мест», профессор Московского архитектурного института Федор Коршаков.

«Во-первых, хочется отметить, что президент обращал наше пристальное внимание на развитие сельских регионов. Московский архитектурный институт имеет большой опыт работы с регионами страны. Псковская область - ценна для нас тем, что имеет большие культурные и исторические традиции. Студенты смогут изучать Псков и Псковскую область, это важно для развития у них проффесиональных навыков и выгодно для региона, для развития комфортной среды для людей», - отметил он.

Член правления Союза Архитекторов РФ, руководитель Союза молодых архитекторов Анастасия Успенская, отметила, что для них это первый опыт, когда в мероприятии принимает участие такое количество студентов (46 человек). «Это комплексный подход к работе, студенты учатся работать в комагде. В таком объеме, чтобы это было с выездом, глубоким погружением - это наш эксперимент, который мы делаем в Псковской области», - сказала она.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в Псковской области стартует первое мероприятие проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона.