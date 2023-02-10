Профессор МАРХИ: Поездка в Псковскую область – возможность «пощупать» место вживую

11:43, 10 февраля 2023, ПАИ

Поездка студентов-архитекторов в Псковскую область - возможность получить практику, отметил профессор Московского архитектурного института Сергей Муратов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, посвященной проекту «Архитектурная экспедиция».

«Интерес экспедиции не только в глобальных задачах решения проблем Псковской области. Здесь есть возможность «пощупать» место вживую, это очень важно. Самые «маленькие студенты» - 3 курс, они только начинают свои архитектурные шаги. У меня вот одна дипломница осталась без темы, я с удовольствием ей предложил проект по градостроительной реконструкции Гдова», - рассказал Сергей Муратов.

Заведующий кафедрой «Архитектура сельских населенных мест», профессор Московского архитектурного института Федор Коршаков заметил, что студенты перед поездкой поработали с документами, составили список вопросов.

Член правления Союза архитекторов РФ, руководитель Союза молодых архитекторов Анастасия Успенская добавила, что «ребята сами очень органично поделились на ровные группы, каждый нашел для себя интересную задачу».