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Культура

Профессор МАРХИ: Поездка в Псковскую область – возможность «пощупать» место вживую

Поездка студентов-архитекторов в Псковскую область - возможность получить практику, отметил профессор Московского архитектурного института Сергей Муратов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации, посвященной проекту «Архитектурная экспедиция».

«Интерес экспедиции не только в глобальных задачах решения проблем Псковской области. Здесь есть возможность «пощупать» место вживую, это очень важно. Самые «маленькие студенты» - 3 курс, они только начинают свои архитектурные шаги. У  меня вот одна дипломница осталась без темы, я с удовольствием ей предложил проект по градостроительной реконструкции Гдова», - рассказал Сергей Муратов.

Заведующий кафедрой «Архитектура сельских населенных мест», профессор Московского архитектурного института Федор Коршаков заметил, что студенты перед поездкой поработали с документами, составили список вопросов.

Член правления Союза архитекторов РФ, руководитель Союза молодых архитекторов Анастасия Успенская добавила, что «ребята сами очень органично поделились на ровные группы, каждый нашел для себя интересную задачу».

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