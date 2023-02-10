О реализации проектов «Архитектурной экспедиции» рассказала Наталья Плявинская

12:05, 10 февраля 2023, ПАИ

Псковские архитекторы примут участие в разработке проектов, над которыми будут работать прибывшие из Москвы в рамках «Архитектурной экспедиции» студенты. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

По её словам, это Владимир Шуковский и Юрий Ширяев, а также еще три молодых архитектора.

Член правления Союза архитекторов РФ, руководитель Союза молодых архитекторов Анастасия Успенская отметила, что изначально они стали сами изучать Псков для работы над проектами. «Когда кураторы искали и анализировали город, они определили локации, три из пяти совпали с запросом от администрации города», - пояснила она.

Наталья Плявинская обратила внимание, что у каждой локации есть своя история и свои особенности. По её словам, есть локации, на которых проект уже ждёт инвестор. «Есть заинтересованные инвесторы, которые готовы вкладывать средства в Псковскую область, мы провели с ними предварительные переговоры, которые будут им интересны. Но концепция, укрупненный бизнес-план, меры поддержки - это с нас. Фонд это всё запакует и предоставит инвесторам», - уточнила она.

По её словам, также есть четыре локации, на которых архитекторы будут работать совместно с муниципалитетом. «Ряд локаций делаем, чтобы участвовать в федеральных конкурсах, чтобы получить федеральные средства на строительство», - отметила Наталья Плявинская.

Напомним, 10 февраля в Псковской области стартует первое мероприятие проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона. «Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий».