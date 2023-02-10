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Общество

Умер почетный гражданин Великих Лук Валерий Степанов

Умер почетный гражданин Великих Лук, руководитель областного музея почтовой связи Валерий Степанов. Ему было 73 года, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: газета «Великолукская правда. Новости»

Прощание с Валерием Степановым и отпевание пройдут в Свято-Вознесенском соборе 12 февраля в 11:30.

Валерий Степанов родился и вырос в Великих Луках. В 33 он года пришел работать в структуру Почты России. Был инициатором создания областного музея почтовой связи УФПС Псковской области - филиала ФГУП «Почта России», открытого 24 июня 1997 года в Великих Луках. Также по его инициативе была создана единственная в России баллонная почта.

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