Псковский музей поделится тайнами на интерактивном занятии

11:48, 10 февраля 2023, ПАИ

13 февраля Псковский музей-заповедник познакомит своих посетителей с работой тех служб, с которыми они обычно не встречаются. Интерактивное занятие «Спор гармонии с изобретением» состоится в 19:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза) в рамках большого проекта «Влюбленные в искусство», сообщили Псковскому агентству информации в музее.

Отдел научной реставрации и консервации расскажет, как правильно реставрировать книги и бумажные документы. Под руководством специалистов можно будет получить практические навыки восстановления бумаги, например, устранение залома книга.

Исторический отдел познакомит гостей музея с керамическими предметами, найденными на раскопах. Посетители смогут самостоятельно попытаться определить датировку осколков и узнать, почему археолог должен уметь хорошо рисовать.

Отдел книжных фондов и письменных источников расскажет, как изучать и читать старопечатные книги. Гостей познакомят с особенностями алфавита XVI века, дадут возможность прочитать и понять несколько строк древней книги.

Экспозиционно-выставочный отдел на примере действующей выставки объяснит, как организовать пространство для музейных целей. Посетители своими глазами увидят, как меняется восприятие экспоната вместе со сменой направления света или цвета подложки.

Эти и другие тайны откроются всем, кто придет на интерактивное занятие «Спор гармонии с изобретением», которое пройдет 13 февраля в 19:00 в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).

Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33 13 90.