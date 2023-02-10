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Общество

Псковские студенты присоединились к акции «Письмо защитнику Отечества»

К всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества» присоединились учащиеся колледжа и студенты ПсковГУ в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Ребята подготовили около 60 писем и открыток военнослужащим – участникам специальной военной операции, в которых написали теплые слова поддержки, а также поздравили с наступающим праздником.

Послания и поздравления сегодня будут отправлены военнослужащим с очередным гуманитарным грузом.

Напомним, молодежная акция «Письмо защитнику Отечества» проводится по инициативе Министерства обороны с 1 по 15 февраля.

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