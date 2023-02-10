Псковские студенты присоединились к акции «Письмо защитнику Отечества»

12:20, 10 февраля 2023, ПАИ

К всероссийской акции «Письмо защитнику Отечества» присоединились учащиеся колледжа и студенты ПсковГУ в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ребята подготовили около 60 писем и открыток военнослужащим – участникам специальной военной операции, в которых написали теплые слова поддержки, а также поздравили с наступающим праздником.

Послания и поздравления сегодня будут отправлены военнослужащим с очередным гуманитарным грузом.

Напомним, молодежная акция «Письмо защитнику Отечества» проводится по инициативе Министерства обороны с 1 по 15 февраля.