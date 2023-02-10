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Культура

«Архитектурная экспедиция» в Пскове может продолжиться летом

Продолжение «Архитектурной экспедиции» могут провести в Пскове летом. Об этом сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская.

«Проект «Архитектурной экспедиции» не заканчивается тремя месяцами, мы уже, находясь в партнерстве с оператором Российской креативной недели, продумываем программу. Во-первых, проекты будут представлены на Российской креативной неделе», - сказала Наталья Плявинская.

По её словам, планируется летний блок – продолжение проекта. «Летом готовим пакет запросов, в том числе и от бизнеса, чтобы кто-то из студентов мог взять даже платные работы в рамках лагеря. Лагерь – это конкурсная история, мы планируем задействовать тех, кто мечтает учиться в архитектурном вузе, привлечь псковских архитекторов и на конкурсной основе пригласить архитекторов из других регионов», - уточнила гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что 10 февраля в Псковской области стартует первое мероприятие проекта «Архитектурная экспедиция», направленного на вовлечение молодых архитекторов в развитие малых городов и сел региона. «Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий».

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