До +2 градусов ожидается в Псковской области 11 февраля

12:39, 10 февраля 2023, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 11 февраля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью прогнозируется небольшой снег, днем в большинстве районов – осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от -7 до -2 градусов, днем – от -3 до +2 градусов. На дорогах местами образуется гололедица.

Атмосферное давление будет ниже нормы.