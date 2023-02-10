Традиции, проекты, перспективы: наука ПсковГУ

13:53, 10 февраля 2023, ПАИ

Искать ответы на загадки Вселенной и находить решения для проблем повседневной жизни, повышать качество жизни и давать пищу для ума – за все это стоит поблагодарить ученых. «Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять атом, и как воспитывать людей», - говорил советский учёный-медик, торакальный хирург, кибернетик Николай Амосов.

Сегодня, когда отмечается День российской науки, расскажем о научной жизни ПсковГУ, основных направлениях работы наших исследователей и планах на ближайшее будущее.

От филологии до экономики

В 2022 году исследования в университете выполнялись по 30 научным направлениям в 10 отраслях.

- В числе ключевых направлений научно-исследовательской работы - экология и рациональное природопользование, история, филология, медицина, математика, информационные технологии, физика, география, педагогика, экономика, - говорит ректор ПсковГУ Наталья Ильина. - В настоящее время в вузе трудятся более 340 научно-педагогических работников. Большинство из них занимается научной деятельностью, совмещая ее с преподавательской в рамках кафедральных, коллективных и индивидуальных НИР. При этом 17 человек в ПсковГУ являются научными сотрудниками: для них научные изыскания являются основным видом деятельности. 11 из них являются молодыми исследователями до 39 лет.

Большинство научных сотрудников осуществляет свою профессиональную деятельность на базе научно-исследовательских и научно-образовательных лабораторий (центров). В университете на данный момент их восемь:

1) научно-исследовательская лаборатория комплексных экологических исследований;

2) международная сетевая научно-исследовательская лаборатория «Российско-белорусский центр комплексного изучения проблем региональной безопасности»;

3) научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика»;

4) сетевая научно-образовательная лаборатория «Центр изучения событий Второй мировой войны»;

5) научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных (LAMBDA-PSKOV);

6) научно-просветительский центр русского языка и культуры им. профессора Е.А. Маймина;

7) инжиниринговый центр «Инновационное электротехническое оборудование»;

8) научно-образовательный математический центр «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской».

История и современность

В выборе направлений исследований ученые ПсковГУ руководствуются как традиционной тематикой, которая в течение не одного десятилетия разрабатывается в вузе, так и новыми трендами гуманитарной, естественной, технической науки.

Среди проблем, над которыми работают представители вуза, - «Разработка научно-технических подходов к созданию региональной мобильной персонифицированной системы охраны здоровья жителей малых и удаленных населенных пунктов», «Разработка и внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий как основополагающий фактор обеспечения безопасности образовательной среды», «Влияние образовательной среды и социальной ситуации развития на человека в условиях использования цифровых ресурсов и цифровизации образовательного процесса».

Наши ученые изучают социально-гуманитарные проблемы пограничья как отражение культурной идентичности человека и национальной безопасности общества, исследуют теорию и методологию управления экономической безопасностью на региональном уровне, продумывают перспективы использования частноправовых норм и институтов для достижения публично значимых государственных целей.

Важное место в научной деятельности ПсковГУ занимает экологический мониторинг дельты реки Великой по структуре и физиологической активности фитопланктона и показателям качества воды, а также исследование и проектирование синхронных серводвигателей электроприводов подач и главного движения производственного оборудования с числовым программным управлением.

Если говорить о гуманитарных науках, то вуз с давних пор славится своей филологической, исторической и педагогической школой. При этом многие темы исследований так или иначе увязаны с запросом региона. В частности, в настоящее время ведется активная работа ученых ПсковГУ по таким темам, как «Актуальные проблемы обеспечения региональной безопасности: прошлое, настоящее, будущее», «Государство и общество в условиях «больших вызовов»: история и современность», «Ценностно-смысловые ориентиры современной образовательной среды вуза», «Психолого-педагогическое обеспечение лиц с ограниченными возможностями здоровья как фактор их социальной адаптации».

Академическое содружество

Развитие сетевых университетских проектов – важный тренд современной науки, который позволяет объединять усилия исследователей разных вузов по всей России и за рубежом.

ПсковГУ сотрудничает с ведущими университетами по целому ряду научных направлений.

Так, в числе ключевых партнеров вуза в рамках приоритетного научного направления «Безопасность культурно-исторического и информационного пространства человека и общества» - Институт Европы РАН, Институт США и Канады имени академика Г. А. Арбатова РАН, Южный федеральный университет, Витебский государственный университет имени П. М. Машерова, Белорусский государственный университет.

Исследования в области биомедицины и персонифицированной медицины вуз проводит совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова, Национальным медицинским исследовательским центром имени В. А. Алмазова, Витебским государственным медицинским университетом.

В рамках приоритетного научного направления «Мониторинг и прогнозирование состояния окружающей среды» ПсковГУ сотрудничает с МГУ имени М. В. Ломоносова.

Проблематика «Математическое моделирование и информационные технологии» исследуется совместно с МФТИ, Балтийским федеральным университетом и Гродненским государственным университетом имени Янки Купалы.

Основной партнер ПсковГУ по созданию Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства - Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Руководство проектом осуществляет Юрий Петреня - член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, член Совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, член Совета Военно-промышленной коллегии, член Международного комитета премии «Глобальная энергия». В роли научного руководителя ПИШ выступает доктор технических наук профессор Олег Девойно, признанный специалист в области высокоэнергетической обработки материалов и сплавов, формирования защитных покрытий, лазерных технологий. В настоящее время он возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета.

Важной вехой в научной работе ПсковГУ стало включение электронного научного журнала «Метаморфозы истории», который издает вуз, в перечень ведущих рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ.

- Сетевой научный проект псковского вуза реализуется совместно с Витебским государственным университетом имени П. М. Машерова и Институтом США и Канады имени академика А. Г. Арбатова РАН, - рассказывает проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. - В данном сетевом издании публикуются научные статьи ведущих отечественных и зарубежных исследователей и ученых по отечественной истории, всеобщей истории и истории международных отношений.

Журнал включает раздел «История Второй мировой войны: противодействие попыткам фальсификации истории», в рамках которого публикуются научные статьи по теме проекта «Без срока давности». Публикации в издании дают возможность научно-педагогическим работникам претендовать на получение ученого звания доцента или профессора, служат своего рода инструментом аттестации.

- В настоящее время ведется работа по включению в перечень ведущих изданий ВАК Минобрнауки России еще одного научного издания ПсковГУ - «Псковского регионологического журнала», - добавил Тарас Антал.

Гранты и не только

Администрация вуза уделяет особое внимание развитию науки, в том числе мерам поддержки своих ученых.

- В ПсковГУ проводятся грантовые конкурсы на реализацию научно-исследовательской работы по приоритетным научным направлениям, - говорит начальник управления научной деятельности Василий Фролов. - В 2022 году было проведено два грантовых конкурса: по направлениям «Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований молодежными научно-проектными группами» и «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми научными группами под руководством ведущего ученого». Общий объем финансирования конкурсов составил 3,5 млн рублей.

С целью поддержки ученых регулярно проводятся молодежные научные школы. В 2022 году были организованы Международная летняя историческая школа для молодых исследователей и педагогов «Военная история Северо-Запада России», Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье», Международная школа молодых учёных «Прикладные аспекты математики и математического образования».

Кроме того, на регулярной основе стали проводиться научные кафедральные семинары. Для молодых ученых до 39 лет организуются научные стажировки в ведущие российские и белорусские вузы и исследовательские институты, являющиеся сетевыми партнерами ПсковГУ.

Наука-2023

В 2023 году ПсковГУ продолжит реализацию крупных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с Белорусским национальным техническим университетом в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы». Выбрано три приоритетных направления: «Обеспечение герметизации рабочей зоны установки прямого лазерного выращивания», «Разработка технологии и оборудования газопламенного напыления металлических и полимерных покрытий различного функционального назначения, создание опытно-экспериментального участка», «Исследование и разработка гибридных методов аддитивного производства (комбинированных технологий газотермического напыления и лазерной обработки, лазерной послойной наплавки) для изготовления деталей различного функционального назначения».

Еще одна цель, поставленная учеными вуза на 2023 год, - это создание научно-образовательного центра прибалтийских исследований. В результате реализации территории северо-западного приграничья России появится структура, способная эффективно выполнять государственные задания и научно-исследовательские проекты органов государственной власти РФ (регионального и федерального уровней по комплексному исследованию государств Балтии).

Совместно с МГИМО МИД РФ и Институтом географии Российской академии наук на площадке ПсковГУ начнет работу сетевая научно-исследовательская лаборатория «Центр кроссрегиональных и трансграничных исследований».

Продолжится и активная работа по вовлечению в науку молодых кадров. Так, в 2023 году планируется создание первых в университете молодежных научных лабораторий под руководством молодых ученых до 39 лет - контроля загрязнения водной среды и фитохимических исследований. С этой целью на базе Псковского государственного университета также будет организован Российско-белорусский молодежный научный форум.

Добавим, 10 февраля в ПсковГУ состоится празднование Дня российской науки. В вузе обсудят итоги научно-исследовательской деятельности ПсковГУ в 2022 году, озвучат тематику основных научных проектов на 2023 год, представят совместные научные проекты в области моделирования действия противораковых и противомикробных препаратов и анонсируют работу двух молодежных научных лабораторий - контроля загрязнения водной среды и фитохимических исследований.

В этот день университет также назовет имена победителей конкурса «Ведущие ученые ПсковГУ по рейтингу «Интеллектуальной системы тематического исследования наукометрических данных».

Программу празднования продолжит Научный батл 2.0 - поединок молодых ученых ПсковГУ. Во встрече примут участие студенты и магистранты вуза - Илья Тимофеев, Михаил Перышкин, Даниил Маринов, Мария Александрова. В роли ведущего поединка выступит младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности», председатель СНО ПсковГУ Игорь Егоров.

Кроме того, 10 февраля в вузе состоятся выборы председателя Совета молодых ученых ПсковГУ. Каждый из восьми кандидатов на эту должность презентует авторскую программу развития молодежной науки в ПсковГУ.

Начало в 15:30. Адрес: пл. Ленина, 2, актовый зал.

Источник: пресс-служба ПсковГУ