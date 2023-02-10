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Общество

Коту с вирусом иммунодефицита ищут хозяина в Пскове

Фото группа «Подари надежду» г. Великие Луки»

Коту по кличке Апельсин с вирусом иммунодефицита ищут хозяина в Пскове, сообщается в группе «Подари надежду» г. Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте».

«Апельсин - красивейший, крупный, пушистый, особенный котик, у которого вирус иммунодефицита. Ни для человека, ни для собак ВИК не опасен, да даже для других котеек, если они не агрессивны, также не страшен», - отмечается в сообщении.

Авторы поста отметили, что коту 4 года и он полон сил. Помимо этого, кот очень ласковый, добрый и тактильный, любит внимание, разговоры и активные игры. Также у кота удалены все зубы, но это не мешает ему есть сухой корм. Приучен к лотку и пользуется когтеточкой.

Желуающие забрать Апельсина могут обратиться по номеру: +79998716935.

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