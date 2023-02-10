За кубок Александра Невского поборются пауэрлифтеры в Пскове

14:40, 10 февраля 2023, ПАИ

Открытый турнир «Кубок Александра Невского II» и чемпионат города Пскова пройдет 29 апреля. Об этом сообщается в группе «Вселенная силы / Universe of power» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования проводятся в дивизионах: жим лежа без экипировки (WRPF), народный жим (WRPF), становая тяга (WRPF), строгий подъем на бицепс (WRPF).

К участию в состязаниях допускаются спортсмены из всех регионов мира, которые достигли 14 лет. Участники младше 14 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами соревнований. Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются до участия в турнире только в сопровождении тренера, родителей или их законных представителей.

Заявки на соревнования принимаются до 17 апреля.

Подробнее ознакомиться с положением можно на сайте.