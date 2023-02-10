«Архитектурная экспедиция» стартовала в Псковской области

14:45, 10 февраля 2023, ПАИ

Проект «Архитектурная экспедиция» стартовал в Псковской области сегодня, 10 февраля. Официальное мероприятие прошло в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псков прибыло около 50 молодых архитекторов из Московского архитектурного института под руководством 12 опытных кураторов. Они будут работать с местными специалистами. Молодые люди предложат свои идеи по развитию населенных пунктов Псковской области.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников «Архитектурной экспедиции» поприветствовал его заместитель Игорь Шатурный. «Вы прибыли на благословенную Псковскую землю, и я уверен, что опыт работы здесь внесет свою лепту в ваше профессиональное становление. Вы займетесь очень серьезными вопросами развития региона. Главные цели — создать комфортные условия дли жизни граждан и притягательную атмосферу для инвесторов. У вас крайне ответственная задача», — отметил он.

Вице-губернатор также выступил с инициативой, чтобы группа архитекторов, которая отправится в Порхов, помимо основной задачи обратила внимание на мемориал ДУЛАГ-100 и представила свое видение по благоустройству памятного места.

С ответным словом на открытии выступили представители Московского архитектурного института. Руководитель экспедиции — кандидат архитектуры, заведующий кафедрой «Архитектура сельских населенных мест», профессор Федор Коршаков поблагодарил представителей региона за предоставленную возможность молодым специалистам поработать в выездном формате. «Для студентов, изучающих архитектуру, необыкновенно важно не только посетить, но и поработать на земле, являющейся одним из истоков русского государства, необыкновенным кладезем нашей архитектуры, которой мы все гордимся», — сказал он.

Координатор проекта от МАРХИ Анастасия Успенская в свою очередь подчеркнула, что Псковская область — тот регион, с которым проводится системная работа. Все начиналось с проекта благоустройства здания областной филармонии, а в прошлом году студенты представили свои идеи по развитию ряда населенных пунктов в рамках хакатона «Города». В этот раз над проектами моложые архитекторы будут работать в течение трех месяцев, после чего они будут презентованы и вынесены на общественное обсуждение.

«Вам предстоит влюбиться в Псковскую область, здесь есть профессиональный потенциал», — обратилась координатор проекта к студентам.

Отметим, что представители МАРХИ разработают концептуальные проекты развития 7 объектов различных типов на территории Пскова, Порхова, Печор, Гдова, Палкино, села Середка. Они будут включать предложения по архитектурному образу, потенциальному экономическому профилю, функциональному использованию и объемно-планировочным решениям объектов с целью их перепрофилирования и восстановления.

Проект «Архитектурная экспедиция» проходит в рамках регионального ведомственного проекта «Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области и прилегающих территорий», который реализуется по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

Организаторами проекта выступили Фонд инвестиционного развития Псковской области, Московский архитектурный институт (государственная академия) при поддержке АНО «Креативная экономика». Партнеры проекта — комитет по культуре Псковской области, Псковский государственный университет, региональный комитет по охране объектов культурного наследия.