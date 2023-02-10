Псковичи возложили цветы к памятнику «Пушкин и крестьянка»

14:49, 10 февраля 2023, ПАИ

В церемонии возложения цветов к памятнику «Пушкин и крестьянка» принял участие глава Пскова Борис Елкин сегодня, 10 февраля. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

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«Каждый год 10 февраля мы собираемся у памятника Пушкину и его няне, чтобы почтить память великого русского поэта. В этом году исполнилось 186 лет со дня его гибели. По традиции поэты прочли стихи о Пушкине, а школьники возложили к подножию монумента цветы», - говорится в сообщении.

Боис Елкин также напомнил, что история Пскова тесно связана с именем известного классика. Пушкин посещал город 17 раз. Здесь он навещал друзей и знакомых, отправлял почту, лечился, встречался с губернатором, которому был поручен надзор за Пушкиным во время его ссылки, собирал информацию для написания трагедии «Борис Годунов».

«Среди сохраненных историей мест, связанных с поэтом, можно назвать Архиерейский дом в Снетогорском женском монастыре, территорию Кремля и Троицкий собор, Дом предводителя дворянства на улице Советской, 52а, здание старой почты на улице Советской, 7», - отметил глава города.

Кроме того, в последний раз – 15 февраля 1837 года – в древнем Пскове на несколько часов задержался траурный поезд, который вез гроб Пушкина в Святогорский монастырь.