Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области
Массовые проверки водителей для предупреждения грубых нарушений правил дорожного движения, из-за которых происходят ДТП, проведут в Псковской области с 10 по 13 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.
«Особое внимание будет уделено нарушениям требований к перевозке детей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Инспекторы ДПС проверят автомобилистов в Островском, Великолукском, Гдовском, Псковском районах и в городе Пскове. Цель - стабилизация дорожной обстановки.
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