Псковский учитель поборется за 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ

16:11, 10 февраля 2023, ПАИ

Новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором звезды переделывают песни неизвестных авторов, выложенные в интернет, выйдет на ТНТ 11 февраля. Учитель музыки из Псковской области поборется за 300 тысяч рублей в шоу на ТНТ, сообщает портал Luki-News.

В новом выпуске снова поменяется состав жюри: вернётся Азамат Мусагалиев, дебютирует певица Клава Кока, неизменным останется только место Хабиба. Однако зрителей ждут другие неожиданные смены амплуа.

Роман работает в Псковской области преподавателем дополнительных занятий по гитаре и вокалу, а также является руководителем музыкального ансамбля в Идрицкой средней общеобразовательной школе.

«Для меня это первый телевизионный опыт – до сих пор нахожусь в состоянии приятного шока. Рад, что мои творческие старания были замечены, что моя собственная песня зазвучала в исполнении звезды по-новому! Ведущие, члены жюри – просто замечательные, открытые и простые люди. Я благодарен ВайТ медиа, аранжировщикам, звездам за новое звучание моей песни. Шоу «Конфетка» дает огромный шанс неизвестным авторам песен – для меня это новый этап в жизни, дальше только больше!» - сказал он.