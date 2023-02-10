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Культура

Литература как игра: библиотека подготовила для псковичей новую программу

Псковичей приглашают на литературно-художественную программу БиблиоТеатра «Прямая речь», посвященную Корнею Чуковскому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областной библиотеке имени Курбатова.

Встреча пройдет с участием заслуженного артиста России Виктора Яковлева. Гостей жудт 14 февраля в 15:00 в актовом зале библиотеки (ул. Профсоюзная, 2, 1-й этаж). Ведущая программы - заведующая Региональным центром чтения Нина Яковлева.  

В основе сценария – талантливая книга писателя и журналиста Ирины Лукьяновой. Это литературное исследование, вышедшее в серии «Жизнь замечательных людей», представляет собой не только полную биографию Корнея Чуковского, но и подробный анализ его творческой деятельности, в основе которой - талант и личность, отметили организаторы мероприятия.

«Корней Чуковский - писатель, который открыл нам особое отношение к детям - и в общении, и в разговорах. Это был русский вариант Астрид Линдгрен. По сути, радости детства были лишены оба. И тогда они превратили литературу в игру», - добавили в библиотеке.

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