Обследование домов на теплопотери входит в обязанности «управляек» - Андрей Тарасов

17:48, 10 февраля 2023, ПАИ

Осмотр зданий для выявления утечек тепла, проблемных участков промерзания стен и самовольных теплых лоджий и балконов проводит управляющая компания «Псковжилсервис» с помощью тепловизора. Обследование энергоэффетивности жилых домов входит в прямые обязанности УК, рассказал директор компании Андрей Тарасов в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы делаем это с помощью тепловизионного оборудования. Сейчас появилось оборудование, с помощью которого можно хорошо это сделать», - отметил Андрей Тарасов.

По его словам, после обнаружения утечек тепла в домах управляющая компания предпринимает меры для их устранения. «Заделываем швы и места их формирования. Сейчас будем проводить работу по отапливаемым балконам. Самое главное, чтобы не образовывался конденсат внизу плиты, чтобы она не трескалась», - добавил директор УК.

По словам Андрея Тарасова, в теплых полах самое главное – не допускать возникновения конденсата над нижней плитой, над которой сделан пол. Плита дома, пояснил он, из-за образования этого самого конденсата, может треснуть, и начнется утечка тепла.

«Если отапливаемые балконы сделаны за счет электричества, надо смотреть, утеплены ли полы и утеплена ли плита, - подчеркнул Андрей Тарасов. – А если теплые полы сделаны за счет переоборудованной системы отопления, тогда эта площадь должна включаться в отапливаемую площадь и, соответсвенно, уменьшать нагрузку на других жителей».

Он также отметил, что в каждом доме управляющая компания обнаруживает один-два случая утечки тепла.