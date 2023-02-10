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Общество

Эстрадный хор из Печор выступит на стадионе «Лужники» в Москве

Эстрадный хор «ЛаккиЛайк» выступит на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото здесь и далее: районная газета «Печорская правда»

Музыкальный коллектив официально пригласили на праздничный концерт, который посвящен Дню защитника Отечества. 

«Мы гордимся тем, что наши печорские дети смогут поздравить всю страну с праздником защитников Отечества своим выступлением», - поделились в Печорском районном центре культуры.

Трансляция концерта запланирована на Первом канале.

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