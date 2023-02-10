Эстрадный хор из Печор выступит на стадионе «Лужники» в Москве

16:58, 10 февраля 2023, ПАИ

Эстрадный хор «ЛаккиЛайк» выступит на стадионе «Лужники» в Москве 22 февраля. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Музыкальный коллектив официально пригласили на праздничный концерт, который посвящен Дню защитника Отечества.

«Мы гордимся тем, что наши печорские дети смогут поздравить всю страну с праздником защитников Отечества своим выступлением», - поделились в Печорском районном центре культуры.

Трансляция концерта запланирована на Первом канале.