Память Александра Пушкина почтили в Святогорском монастыре

16:35, 10 февраля 2023, ПАИ

Память Александра Пушкина почтили 10 февраля, в день смерти поэта, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, сообщает районая газета «Пушкинский край».

Литию на могиле великого поэта отслужил настоятель монастыря игумен Василий (Бурков).

Цветы на могилу поэта возложили глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, заместитель председателя областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян, представители администрации района, сотрудники Пушкинского заповедника, жители и гости Пушкиногорья.