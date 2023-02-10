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Общество

«За ними — будущее»: псковский эксперт высказался о поддержке молодых ученых

О необходимости поддержки молодых российских ученых заявил председатель совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Виктор Андреев.

Фото: Виктор Андреев в соцсети «ВКонтакте»

Напомним, что 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. Президент РФ Владимир Путин традиционно проводит заседание Совета по науке и вручает премии молодым учёным.

По словам Виктора Андреева, русская земля всегда была богата на талантливых людей и на сегодняшний день эта тенденция остается. «Думаю, когда Владимир Путин выступал в Мюнхене в 2007 году, он уже знал, что могут наши ученые. И сейчас передовые научные разработки по многим направлениям вывели Россию вперед, и наши ученые еще не раз докажут, что они лучшие», - отметил он.

Виктор Андреев также отметил работу образовательного проекта «Сириус» и регионального центра «Вега», который привлекает одаренных детей. «За ними и есть будущее науки и процветание нашей страны», - заключил Виктор Андреев.

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