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Общество

От мемов до трагедии. 100-й выпуск «Псковского телеграма»

Неделя выдалась непростая. На американском континенте, подобно Пятачку, силились сбить шарики, а потом оправдаться, отчего не смогли сделать это сразу. В Турции и Сирии трагедия: землетрясение унесло жизни тысяч людей. Весь мир помогает пострадавшим как может. Российские спасатели и военные одними из первых присоединились к спасательным миссиям. Тем временем псковские врачи вновь на передовой: уже неделю в Скадовске Херсонской области они оказывают помощь местным жителям. На этом фоне как-то совершенно меркнут наши, псковские бабы-ёжки: «яблочники» и коммунисты на безрыбье в своей повестке вдруг решили выступить против преобразований в муниципалитетах региона.

Об этом и не только — в юбилейном, 100-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят и поспорят Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» смотрите на портале Псковского агентства информации в 18:00, а в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».

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