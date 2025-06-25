Фейк о получившем ожоги грибнике опровергли власти Псковского района
Фейк о получившем ожоги второй степени грибнике распространял один из псковских Telegram-каналов. Об этом пишет газета «Псковская провинция».
В новости указывалось, что якобы грибник из деревни Волчьи Ямы Краснопрудской волости госпитализирован с ожогами второй степени. Сообщалось, что мужчина вышел в лес за грибами и случайно задел дерево, стоящее под проводами.
Глава Краснопрудской волости Александр Васильев опроверг распространившуюся информацию. В ГУ МЧС России по Псковской области и в региональном комитете по здравоохранению её также не подтвердили.
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