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Общество

Фейк о получившем ожоги грибнике опровергли власти Псковского района

Фейк о получившем ожоги второй степени грибнике распространял один из псковских Telegram-каналов. Об этом пишет газета «Псковская провинция».

Фото: ПАИ

В новости указывалось, что якобы грибник из деревни Волчьи Ямы Краснопрудской волости госпитализирован с ожогами второй степени. Сообщалось, что мужчина вышел в лес за грибами и случайно задел дерево, стоящее под проводами.

Глава Краснопрудской волости Александр Васильев опроверг распространившуюся информацию. В ГУ МЧС России по Псковской области и в региональном комитете по здравоохранению её также не подтвердили.

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