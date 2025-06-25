Систему перехвата пациентов для медицинской эвакуации ввели в Псковской области

23:55, 24 июня 2025, ПАИ

О развитии Псковской областной станции скорой помощи рассказал её главврач Денис Сачков на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова.

Михаил Ведерников констатировал, что есть жалобы на работу службы скорой помощи.

«В части обращений, которые поступают от населения, мы их постоянно обрабатываем. В настоящее время проведена работа по прослушиванию всех аудиозаписей за первую половину этого года. Мы выявили ключевые точки недоработки как диспетчерской службы, так и выездных бригад. В части работы диспетчерской службы через Санкт-Петербург мы нашли организацию, которая со вчерашнего дня на базе центра знаний «Псков» начала обучение нашей диспетчерской службы. Смысл этого обучения – этикет общения по телефону, алгоритм приёма вызова. Это полноценное обучение», – рассказал Денис Сачков.

Кроме того, проводится улучшение бытовых условий для медицинских работников. «С 2022 года мы начали улучшать быт наших медицинских работников. У нас уже сданы новосокольнический пост, локнянский, в Псковском районе, палкинский», – отметил он.

Также продолжается строительство и ремонт постов скорой помощи. «Буквально сегодня проходит предварительная приёмка стругокрасненского поста, в стадии строительства идрицкий пост. И в этом году мы ещё планируем сдать ряд постов и сделать капитальный ремонт», – сказал главврач областной станции скорой помощи.

Помимо этого, проводится отладка система перехвата пациентов для медицинской эвакуации. Раньше скорые из районов сами ехали в Псков или Великие Луки, оставляя свои муниципалитеты без скорых. «Мы географически определили точки перехвата пациентов и теперь, начиная с 1 июня этого года, навстречу дновской, дедовичской, себежской бригадам выезжает бригада либо из Пскова, либо из Великих Лук. К концу вчерашнего дня мы уже осуществили 57 таких перехватов», – объяснил Денис Сачков.

Кроме того, налаживается взаимодействие с руководителями межрайонных больниц. «С четырьмя главными врачами межрайонных больниц мы объедем все районы, пообщаемся и с коллективами и с населением. В Локне мы уже это сделали», – заключил он.