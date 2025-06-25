Евгений Панферов подвёл итоги работы Псковской областной больницы за год после реорганизации
Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова подвёл итоги работы медучреждения за год после реорганизации путём присоединения городской и Великолукской межрайонной больниц.
«Мы увидели общую кредиторскую задолженность порядка 440 миллионов, из неё просроченной было около 300 миллионов, которая накапливалась с сентября 2021 года. После того как мы приняли решение о том, что у нас должна быть единая финансовая экономическая модель, которая позволит построить единообразную систему оказания медицинской помощи, как областная больница, так и великолукская и псковская городские оптимизировали количество немедицинского персонала. Это позволило освободить достаточно большое количество финансовых средств. На первом этапе в начале 2025 года задолженность была полностью закрыта», – рассказал он.
Кроме того, на втором этапе та модель, которая была построена, позволила повышать уровень заработных плат медицинского персонала в великолукском межрайонном и псковском городском филиалах. На данный момент зарплата до сих пор поэтапно повышается в ряде отделений. Например, в Великолукской межрайонной больнице зарплата среднего медицинского персонала отделений хирургии, травматологии и ортопедии к 1 апреля 2024 года составляла 23 тысяч рублей, сейчас – от 60 до 70 тысяч рублей. Это позволило укомплектовать в этих отделениях средний медицинский персонал на 100 %. То же самое произошло и с врачебным персоналом», – отметил Евгений Панферов.
Отладка системы позволила укомплектовать первичное сосудистое отделение, которое работало только в дневное время и оказывало помощь пациентам с инфарктами только в период с 8 утра до 4 часов вечера, настолько, что теперь оно работает круглые сутки. «Мы сейчас не допускаем развития инфарктов, то есть мы лечим не инфаркт, а ещё его предпосылки», – подчеркнул он.
Кроме того, реорганизация позволила открыть такие подразделения, как межрайонный эндокринологический центр.
«По динамике оказания профилактической помощи у нас был прирост 19 % по отношению к 2023 году. Это то, что касается диспансеризации и профосмотров. Что касается первичного этапа диспансеризации и профосмотров в 2025 году, мы точно выполняем план», – подчеркнул Евгений Панферов.
Ход реорганизации больниц в регионе станет темой парламентского часа на сессии Псковского областного Собрания
Евгений Панферов подвёл итоги работы Псковской областной больницы за год после реорганизации