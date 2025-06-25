Евгений Панферов подвёл итоги работы Псковской областной больницы за год после реорганизации

22:57, 24 июня 2025, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова подвёл итоги работы медучреждения за год после реорганизации путём присоединения городской и Великолукской межрайонной больниц.

«Мы увидели общую кредиторскую задолженность порядка 440 миллионов, из неё просроченной было около 300 миллионов, которая накапливалась с сентября 2021 года. После того как мы приняли решение о том, что у нас должна быть единая финансовая экономическая модель, которая позволит построить единообразную систему оказания медицинской помощи, как областная больница, так и великолукская и псковская городские оптимизировали количество немедицинского персонала. Это позволило освободить достаточно большое количество финансовых средств. На первом этапе в начале 2025 года задолженность была полностью закрыта», – рассказал он.

Кроме того, на втором этапе та модель, которая была построена, позволила повышать уровень заработных плат медицинского персонала в великолукском межрайонном и псковском городском филиалах. На данный момент зарплата до сих пор поэтапно повышается в ряде отделений. Например, в Великолукской межрайонной больнице зарплата среднего медицинского персонала отделений хирургии, травматологии и ортопедии к 1 апреля 2024 года составляла 23 тысяч рублей, сейчас – от 60 до 70 тысяч рублей. Это позволило укомплектовать в этих отделениях средний медицинский персонал на 100 %. То же самое произошло и с врачебным персоналом», – отметил Евгений Панферов.

Отладка системы позволила укомплектовать первичное сосудистое отделение, которое работало только в дневное время и оказывало помощь пациентам с инфарктами только в период с 8 утра до 4 часов вечера, настолько, что теперь оно работает круглые сутки. «Мы сейчас не допускаем развития инфарктов, то есть мы лечим не инфаркт, а ещё его предпосылки», – подчеркнул он.

Кроме того, реорганизация позволила открыть такие подразделения, как межрайонный эндокринологический центр.

«По динамике оказания профилактической помощи у нас был прирост 19 % по отношению к 2023 году. Это то, что касается диспансеризации и профосмотров. Что касается первичного этапа диспансеризации и профосмотров в 2025 году, мы точно выполняем план», – подчеркнул Евгений Панферов.