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Общество

Передвижные бригады появятся в реорганизованных районных больницах

Сразу несколько новых инструментов внедрят в систему районных больниц для выстраивания чёткой медицинской вертикали. Об этом рассказала председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко на совещании под руководством губернатора Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В частности, в каждой межрайонной больнице появятся мобильные передвижные бригады, которые будут работать в передвижных комплексах службы здоровья.

«Плюс к этой службе здоровья – передвижные ФАПы, мобильные рентген-установки, флюорографы, маммографы, которые будут участвовать в программах диспансеризации и профилактических осмотров», – пояснила она.

Также внедряется телемедицинское консультирование пациентов, чтобы нуждающиеся в помощи не выезжали из отдалённого места, где они проживают, а могли получить консультацию удалённо, добавила Марина Гаращенко.

Ещё один инструмент выстраивания чёткой вертикали – привлечение узких специалистов (кардиологов, неврологов, эндокринологов, офтальмологов и лор-врачей) на уровне крупных межрайонных больниц.

«Это те специалисты, которые принимают участие не только в оказании медицинской помощи в рамках ОМС, но и в периодических медицинских осмотрах, обследованиях для получения водительских прав, оружия и так далее», – отметила председатель областного комитета по здравоохранению.

Вертикаль будет строиться от межрайонной к областной больнице для оперативного оказания медицинской помощи. «Мы эту вертикаль системы организации медицинской помощи будем выстраивать. Она должна идти напрямую от межрайонной больницы к областной больнице, к больнице третьего уровня, чтобы не было «промежутков» и пациент быстрее получал медицинскую помощь», – сказала Марина Гаращенко.

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Передвижные бригады появятся в реорганизованных районных больницах

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