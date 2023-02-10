Вышел в эфир 100-й выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 10 февраля 2023, ПАИ

100-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир сегодня, 10 февраля.

Неделя выдалась непростая. На американском континенте, подобно Пятачку, силились сбить шарики, а потом оправдаться, от чего не смогли сделать это сразу. В Турции и Сирии трагедия: землетрясение унесло жизни тысяч людей. Весь мир помогает пострадавшим, как может. Российские спасатели и военные одними из первых присоединились к спасательным миссиям. Тем временем, псковские врачи — вновь на передовой: уже неделю в Скадовске Херсонской области они оказывают помощь местным жителям. На этом фоне как-то совершенно меркнут наши, псковские бабы-ёжки: «яблочники» и коммунисты на безрыбьи в своей повестке вдруг решили выступить против преобразований в муниципалитетах региона.

Об этом и не только — в юбилейном, 100-м выпуске «Псковского телеграма» поговорят и поспорят Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Программу «Псковский телеграм» смотрите на портале Псковского агентства информации в 18:00, а в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».