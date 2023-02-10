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Смертельно опасную болезнь обнаружили у телёнка в Псковской области

Возбудитель колибактериоза (эшерехиоза) обнаружили у теленка возрастом 6 дней специалисты Псковской областной ветеринарной лаборатории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Колибактериоз (колидиарея, колисепсис) телят — инфекционная болезнь, протекающая в виде сепсиса или в энтеритной и энтеротоксемической формах. Сопровождается она профузным поносом, явлениями сепсиса и высокой летальностью.

Фото здесь и далее: Псковская областная ветеринарная лаборатория

Для колибактериоза характерна массовость заболевания среди телят в возрасте одного - семи дней, некоторые практики отмечают, что только до пятого дня и реже старшего возраста. Преимущественно болеют телята, которые не вовремя получили первое выпаивание молозивом или были выпоены молозивом с низким содержанием иммуноглобулинов, рассказали в лаборатории.

Болезнь обычно возникает без занесения из других хозяйств, часто имеет стационарный характер. Этому способствуют нарушения правил организации колострального иммунитета (выпойки молозива) и гигиенических норм как содержания, так и кормления, что и провоцирует возникновение диспепсических расстройств.

Основным источником возбудителя в стационарно неблагополучных хозяйствах являются больные и переболевшие животные, особенно коровы - носители энтеропатогенных штаммов (среди коров иногда диагностируют колимастит, колиэндометрит, задержание последа) и другие взрослые животные, нормальная кишечная микрофлора которых может вызвать заболевания у новорожденных, уточнили специалисты.

«Факторами передачи являются обслуживающий персонал, инфицированное молозиво, холодное молоко, заменитель молока, вода, комбикорм, предметы ухода, то есть основной путь заражения - алиментарный. Обычно телята заражаются сразу же после рождения. Но есть данные, что в долго неблагополучных хозяйствах по колибактериозу возможен и внутриутробный путь заражения, и рождение уже инфицированного теленка. Следует также помнить, что неонатальные телята очень чувствительны к всевозможным явленьям окружающей среды, так как имеют еще несовершенную иммунную (защитную) реактивность, так у телят до выпойки молозива полностью отсутствуют антитела, и их организм очень легко поддается инфекционным заболеванием», - обратили внимание ветеринары.

Важнейшее звено в цепи профилактических мероприятий против колибактериоза - соблюдение гигиены выпойки телят. Учитывая, что наиболее часто перезаражение телят колибактериозом происходит за счет резиновой сосковой поилки, использовать одну сосковую поилку нескольким телятам недопустимо. Патогенная микрофлора, попавшая в сосковую поилку, не смывается и не обеззараживается в содовом растворе.

«Особое внимание следует обращать на устранение влажности в помещении. Повышенная влажность при низкой температуре способствует более длительному сохранению кишечной палочки во внешней среде и снижает резистентность новорожденных телят. Чтобы обеспечить надлежащую резистентность у новорожденных телят, специалисты хозяйства должны самое пристальное внимание уделять условиям кормления и содержания беременных маток и новорожденного молодняка», - заключили в лаборатории.

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