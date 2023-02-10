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В Опочке наградили лучших наставников шахматного центра

В Опочке прошло награждение лучших преподавателей по шахматам. Фото Красный маяк

Сегодня в ресурсном шахматном центре прошло торжественное награждение учителей-наставников, ставших лауреатами конкурса на лучшую организацию работы по обучению шахматам школьников. Об этом сообщает корреспондент газеты «Красный маяк». Центр ведёт свою многолетнюю работу на базе Опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова, 

Лучшим учителем шахматного всеобуча в школах Псковской области в 2022 году признана преподаватель школы № 17 города Пскова Светлана Пошибайлова. За активную долголетнюю работу по популяризации и пропаганде шахматного образования награды удостоился директор гимназии Юрий Богашев. За высокие результаты реализации программы курса внеурочной деятельности обучающихся, проявленную инициативу и результативность в первый год профессиональной деятельности в Псковском педагогическом комплексе отмечена учитель шахматного всеобуча София Агафонцева.

Также за подготовку учеников, ставших призёрами областной олимпиады по шахматам и областного шахматного турнира среди команд второклассников, награды получили учителя шахматного всеобуча Александр Муравьёв (гуманитарный лицей, Псков), Галина Евстратова (гимназия города Острова), София Агафонцева (Псковский педагогический комплекс), Валерия Быстрова (гимназия им. А. Д. Петрова, Опочка).

Напомним, что конкурс проводится ежегодно при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, федерации шахмат России, региональной спортивной федерации шахмат, а также правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.

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