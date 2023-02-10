Псковская прокуратура по суду обратила в доход государства часть имущества чиновника

19:22, 10 февраля 2023, ПАИ

Сегодня суд удовлетворил требования прокуратуры Псковской области о взыскании в доход Российской Федерации стоимости части имущества госслужащего в размере 700 тыс. рублей. Об этом собщает Telegram прокуратуры Псковской области.

Основанием для обращения в суд стали результаты прокурорской проверки.

Установлено, что в 2019 году государственным служащим приобретена квартира стоимостью свыше 2 млн рублей. При этом законность источника получения денежных средств в размере 700 тыс. рублей, затраченных на приобретение объекта недвижимости, должностное лицо не подтвердило. В связи с этим областная прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход Российской Федерации части имущества в вышеуказанном размере.

Требование прокурора удовлетворено.

Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.