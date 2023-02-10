На Старопалкинской дороге водитель сбил лося

19:33, 10 февраля 2023, ПАИ

Сегодня приблизительно в 10:30 (точное время не установлено) на шестом километре Старопалкинской дороги водитель автомашины красного или вишнëвого цвета сбил лося. В результате ДТП животное погибло. Автомашина с места ДТП скрылась. Об этом сообщил паблик «Природа 60».

Сейчас ведëтся розыск автомобиля.

Напоминаем, что в случае ДТП с дикими животными покидать место аварии нельзя. В случае если водитель покинул место ДТП, ему придëтся возместить ущерб, нанесëнный животному миру РФ. Также он будет лишëн права управления автомобилем. Водитель, который не скрылся с места ДТП, освобождается от административной ответственности, ущерб государству оплачивает страховая компания по ОСАГО.

Опасность для лосей представляют не только автомобилисты, но и браконьеры.