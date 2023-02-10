В Пыталовском районе вручили награду президента России участнику СВО

20:28, 10 февраля 2023, ПАИ

В Пыталовском районе вручили медаль Суворова бойцу спецоперации. Об этом сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«Указом президента РФ за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, медалью Суворова награждён наш земляк и рядовой запаса.

В присутствии родственников, боевого товарища, главы сельского поселения высокая государственная награда, право присвоения которой принадлежит исключительно президенту РФ, сегодня была вручена. Этот скромный молодой человек — гордость мамы и бабушки, гордость нашего района!

Спасибо за проявленные отвагу и мужество, маме и бабушке — за достойно воспитанного сына и внука!» — написала Вера Кондратьева в микроблоге.

Награждённый боец принимал участие в специальной военной операции, проводящейся на территории Украины, ДНР, ЛНР, с марта по июль 2022 года.