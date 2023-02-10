Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Михаила Харченко

20:40, 10 февраля 2023, ПАИ

10 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения Михаила Харченко, партизана, Героя Советского Союза. Об этом сегодня пишет паблик Государственного архива Псковской области.

Михаил Харченко появился на свет в 1918 году в посёлке Дедовичи. После окончания семи классов пошёл работать на молокозавод. Потом была служба в армии. Добровольцем ушёл на фронт, когда началась война с Финляндией. Уже тогда отличился – взял языка, финского полковника. Был отмечен орденом Ленина. Но тогда же был очень тяжело ранен, прошёл длительный курс лечения и вернулся инструктором по парашютному спорту в десантные войска.

В 1940 году вернулся на Псковскую землю, стал работать в совхозе «Красные горки» грузчиком. А со временем судьба предложила крутой поворот – возглавить Дом культуры.

Когда началась Великая Отечественная война, он одним из первых вступил в истребительный батальон, затем в партизанский отряд, где стал пулемётчиком, руководил разведчиками. Его группа сопровождала тот самый обоз, шедший из Псковской области в блокадный Ленинград.

8 апреля 1942 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза с вручением второго ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А 12 декабря того же года под деревней Шубино во время фашистской акции ликвидации Партизанского края Михаил Семёнович Харченко погиб в неравном бою. Похоронен он в Дедовичах.

В Государственном архиве Псковской области в фонде института «Псковгражданпроект» есть дело с кальками к проекту памятника герою. Однако он так и не был реализован.