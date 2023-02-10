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Культура

10 февраля — День памяти Александра Пушкина

Репродукция картины Евгения Муковина

Сегодня День памяти Александра Сергеевича Пушкина, гениального поэта, который фактически создал современный литературный русский язык, напомнил в Telegram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Пушкин у каждого свой: поэт или прозаик, лирик или драматург, критик или сказочник.

Но сегодня особенно важно вспомнить, что это был яркий, настоящий человек, который умел любить, ценил честь, с особым трепетом относился к своим родным и близким, всегда был готов помочь им словом и делом.

Волей судьбы его духовная родина была именно на Псковщине, и здесь он обрёл своё последнее пристанище. Мы, в свою очередь, всегда будем его помнить и учиться видеть красоту в нашей земле так же глубоко, как и Пушкин», — написал глава региона.

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