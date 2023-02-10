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В Нижнем Новгороде четверо боксёров Псковской области вышли в финал первенства

Псковичи показали в Нижнем Новгороде отличные результаты. Фото: «ВКонтакте»

Как стало известно ПАИ, в Нижнем Новгороде подвели результаты полуфинальных поединков первенства СЗФО по боксу среди юниоров 17–18 лет и молодёжи 19–22 лет. Об этом сообщила Псковская областная федерация бокса

Победу в третий день соревнований одержали Мухаммадамин Мавлонов, Егор Титуев, Артур Кулаков, Кирилл Титов, они вышли в финал соревнований. Уступили своим соперникам Владислав Подгаецкий и Илья Бунделев и по итогам выступления в соревнованиях заняли третье место.

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