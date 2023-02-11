Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В каких профессиях доверяют больше мужчинам, чем женщинам, выяснили в SuperJob

В журналистике и сфере архитектурного проектирования больше женщин, а доверяют чаще мужчинам. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (90 %), и доверия к ним больше как со стороны женщин (62 %), так и со стороны мужчин (59 %). Женщин среди фармацевтов 83 %, и уровень доверия именно к представительницам слабого пола в этой сфере очень высок (58 % среди мужчин и 57 % среди женщин). Три из четырёх педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (48 % мужчин и 45 % женщин). Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий, как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор call-центра.

Инженерные специальности в большинстве своём относятся к мужским (88 % ИТР — представители сильного пола), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 73 % мужчин и 60 % женщин). Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулём вызывает больше доверия как у сильного, так и у слабого пола (81 и 68 % соответственно).

Среди профессиональных групп, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50 (юристы, повара, фотографы), уровень доверия со стороны потенциальных клиентов обоих полов тут выше к специалистам-мужчинам.

В сфере архитектурного проектирования женщин больше (60 %), а доверяют псковичи чаще мужчинам (65 и 52 % соответственно). Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (72 %), однако голоса опрошенных на стороне корреспондентов-мужчин.

Врачи-мужчины в меньшинстве (35 %), но женщины-пациентки больше доверяют им, а вот среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков. Мужчины-массажисты пользуются бо́льшим доверием со стороны женщин, массажистки (коих в профессии меньше) — со стороны мужчин.

10 лет назад по уровню доверия псковичей к специалистам-мужчинам лидировали ИТР, повара и фотографы, сегодня — водители, ИТР и архитекторы. Среди женщин-специалистов горожане чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 февраля 2023

Итоговое собрание духовенство прошло в Псковской епархии
11 февраля 2023

О состоянии медвежат Горошинки и Фасолинки рассказали в центре помощи
11 февраля 2023

Мониторинг школьного питания провела депутат Псковской городской Думы
11 февраля 2023

Более чем тысяче семей помог центр помощи мобилизованным в Псковской области
11 февраля 2023

День зимних видов спорта отмечают в России сегодня
11 февраля 2023

Студенты колледжа ПсковГУ увидели воочию псковские клады
11 февраля 2023

Современные хирурги могли бы спасти Пушкина
10 февраля 2023

На Псковщине похоронили сержанта, погибшего на Украине

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...