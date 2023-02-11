В каких профессиях доверяют больше мужчинам, чем женщинам, выяснили в SuperJob

10:33, 11 февраля 2023, ПАИ

В журналистике и сфере архитектурного проектирования больше женщин, а доверяют чаще мужчинам. В опросе сервиса поиска высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Среди профессий, где больше доверяют гендерному большинству, — бухгалтер. Подавляющее число бухгалтеров — женщины (90 %), и доверия к ним больше как со стороны женщин (62 %), так и со стороны мужчин (59 %). Женщин среди фармацевтов 83 %, и уровень доверия именно к представительницам слабого пола в этой сфере очень высок (58 % среди мужчин и 57 % среди женщин). Три из четырёх педагогов — представительницы прекрасной половины человечества, и доверяют чаще им (48 % мужчин и 45 % женщин). Аналогичная взаимосвязь характерна и для таких профессий, как продавец, парикмахер, психолог, HR-менеджер, дизайнер, переводчик, риелтор и оператор call-центра.

Инженерные специальности в большинстве своём относятся к мужским (88 % ИТР — представители сильного пола), и доверяют им в этой сфере гораздо больше (выбор в их пользу сделали 73 % мужчин и 60 % женщин). Та же ситуация с водителями: мужчинам за рулём вызывает больше доверия как у сильного, так и у слабого пола (81 и 68 % соответственно).

Среди профессиональных групп, где соотношение полов составляет примерно 50 на 50 (юристы, повара, фотографы), уровень доверия со стороны потенциальных клиентов обоих полов тут выше к специалистам-мужчинам.

В сфере архитектурного проектирования женщин больше (60 %), а доверяют псковичи чаще мужчинам (65 и 52 % соответственно). Женщины составляют гендерное большинство и среди журналистов (72 %), однако голоса опрошенных на стороне корреспондентов-мужчин.

Врачи-мужчины в меньшинстве (35 %), но женщины-пациентки больше доверяют им, а вот среди мужчин уровень доверия к представителям обоих полов примерно одинаков. Мужчины-массажисты пользуются бо́льшим доверием со стороны женщин, массажистки (коих в профессии меньше) — со стороны мужчин.

10 лет назад по уровню доверия псковичей к специалистам-мужчинам лидировали ИТР, повара и фотографы, сегодня — водители, ИТР и архитекторы. Среди женщин-специалистов горожане чаще наделяют кредитом доверия парикмахеров, бухгалтеров и фармацевтов.