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Общество

Более чем тысяче семей помог центр помощи мобилизованным в Псковской области

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Более чем тысяче семей, чьи родные участвуют в СВО, помог центр помощи мобилизованным в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Работу нашего центра помощи мобилизованным и их семьям высоко оценили омбудсмены Вологодской, Новгородской и Мурманской областей», — написал губернатор.

Практики центра обсудили в рамках межрегионального совещания уполномоченных по правам человека, которое было посвящено вопросам поддержки участников СВО в различных регионах Северо-Запада.

«Как было отмечено, во всех субъектах округа этой работе уделяют приоритетное внимание, и значительная часть мер поддержки сформирована по общей модели. Но есть и уникальные практики, среди которых особенно высоко был оценён наш центр. Теперь этот опыт изучат в других регионах», — дополнил свой пост Михаил Ведерников.

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