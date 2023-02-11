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Общество

Мониторинг школьного питания провела депутат Псковской городской Думы

Фото: телеграм-канал Алеси Михачевой

Мониторинг школьного питания в школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова провела депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

В день мониторинга в школе на столах детей ждали гречка с тефтелей и солёным огурцом, бутерброды с колбасой и чай с лимоном.

«Поговорила с ребятами и услышала много хороших и добрых слов относительно питания и порций. Дети рассказали, что кормят их божественно, и это, безусловно, лучший из показателей того, что в школе кормят вкусно... Порции достаточно большие и полностью соответствуют граммовке. В буфете также можно приобрести салаты из овощей и свежую выпечку», — написала депутат.

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