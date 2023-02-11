Мониторинг школьного питания провела депутат Псковской городской Думы

11:38, 11 февраля 2023, ПАИ

Мониторинг школьного питания в школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова провела депутат Псковской городской Думы Алеся Михачева. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

В день мониторинга в школе на столах детей ждали гречка с тефтелей и солёным огурцом, бутерброды с колбасой и чай с лимоном.

«Поговорила с ребятами и услышала много хороших и добрых слов относительно питания и порций. Дети рассказали, что кормят их божественно, и это, безусловно, лучший из показателей того, что в школе кормят вкусно... Порции достаточно большие и полностью соответствуют граммовке. В буфете также можно приобрести салаты из овощей и свежую выпечку», — написала депутат.