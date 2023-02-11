О состоянии медвежат Горошинки и Фасолинки рассказали в центре помощи

11:54, 11 февраля 2023, ПАИ

О том, как поживают медвежата, найденные охотником в локнянском лесу, сообщили в группе центра спасения медвежат-сирот в Тверской области.

«У медвежат очень хороший аппетит, они съедают по 150 мл за кормление. У них постепенно стали открываться глазки. При этом они стараются встать на лапки», — рассказали в центре.

Помимо этого, сотрудники центра отметили, что каждое кормление медвежат проходит с небольшой борьбой в начале, но потом они кушают как и все. «Это такой характер у этих медвежат», — заключили в центре.

Там также расскзали, что здоровью Фасолинки и Горошинки ничего не угрожает и они хорошо набирают вес.

Напомним, что двоих медвежат-сирот нашёл охотник в Локнянском районе. Позже этих медвежат отправили в центр помощи в Тверской области. После прохождения специального курса они будут возвращены в родные леса Псковской области.