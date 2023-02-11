Лыжня России 2023 проходит в Псковской области сегодня

13:22, 11 февраля 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по массовым лыжным гонкам "Лыжня России 2023" проходят в Псковской области сегодня, 11 февраля, сообщает корреспондент ПАИ.

Центральным местом проведения лыжной гонки стала трасса у горы Соколиха в Псковском районе. Здесь планируют принять участие спортсмены и любители из Пскова, Псковского, Порховского и Себежского районов.

Забеги проходят по трем дистанциям — 1,5 км 5 и 10 км.

Также соревнования пройдут в Островском районе на трассе спортивно-оздоровительного центра «Юность» и в Великих Луках на территории Центра подготовки велосипедистов. Здесь запланированы пять дистанций. От 300 метров — для самых юных и до — 10 км для опытных лыжников .

Отметим, «Лыжня России 2023» проводится в рамках национального проекта «Демография».