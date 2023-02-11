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Спорт

«Лыжня России – 2023» прошла в Великих Луках

«Великолукская Лыжня – 2023» прошла в центре подготовки велосипедистов в зелёной зоне сегодня, 11 февраля. Мероприятие прошло в рамках всероссийских соревнований «Лыжня России – 2023», сообщает корреспондент Luki-News.

«Сегодняшняя всероссийская массовая лыжная гонка проходит во всех регионах страны, где есть снег. У нас в области такие соревнования проводятся также в Пскове и в Острове», – отметил главный судья соревнований Алексей Аввакуменков.

В забеге приняли участие более 300 человек из Великих Лук и близлежащих районов. В соревнованиях участвовали мужчины, женщины и дети с 2018 года рождения и старше. Дистанции были представлены разные: от 300 метров до 10 километров.

Напомним, что «Лыжня России» является самым массовым спортивным мероприятием в стране, участниками которого могут стать не только профессиональные лыжники, но и любители. Данные соревнования проводятся в России с 1982 года.

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