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Общество

Вышку связи установили в Гдовском районе

Фото: Виталий Рахманов

Базовая станция мобильной связи появилась в деревне Партизанская Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Это вторая из пяти станций из списка 2022 года, которые должны быть запущены до 31 марта этого года. В январе была запущена БС в дер. Дуловка Островского района. На очереди дер. Каськово и Слепнево Куньинского района и Красино Палкинского района.

Напомним, что в список УЦН 2.0 на 2023 год попало 16 населённых пунктов: шесть — в Дедовическом, пять — в Новосокольническом и по одной — в Дновском, Опочецком, Островском, Печорском и Усвятском районах.
 

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