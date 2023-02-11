Вышку связи установили в Гдовском районе

15:16, 11 февраля 2023, ПАИ

Базовая станция мобильной связи появилась в деревне Партизанская Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщил врио начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Это вторая из пяти станций из списка 2022 года, которые должны быть запущены до 31 марта этого года. В январе была запущена БС в дер. Дуловка Островского района. На очереди дер. Каськово и Слепнево Куньинского района и Красино Палкинского района.

Напомним, что в список УЦН 2.0 на 2023 год попало 16 населённых пунктов: шесть — в Дедовическом, пять — в Новосокольническом и по одной — в Дновском, Опочецком, Островском, Печорском и Усвятском районах.

