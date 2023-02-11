Руководитель госмедиахолдинга обсудила с Михаилом Ведерниковым работу региональных СМИ

15:40, 11 февраля 2023, ПАИ

Руководитель госмедиахолдинга Ирина Фёдорова обсудила с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым работу СМИ, входящих в состав холдинга. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём телеграм-канале.

За последние 3 года количество СМИ, входящих в холдинг увеличилось, качественные показатели тоже существенно выросли. Количество подписчиков в соцсети «Вконтакте» увеличилось на 140% (во многом, кстати, благодаря работе районных редакций.

Менее года назад вошедший в состав Медиахолдинга «Первый Псковский» расширил сетку вещания и объём местного контента. На телеканале уже запущено 9 новых проектов, вышло 2 документальных фильма: «Za жизнь» – о работе псковских врачей в Херсонской области – и фильм «Своих не бросаем».

На «Серебряном дожде» выходят ежедневные часовые эфиры по актуальным темам с экспертами по отраслям. Формат востребованный: например, интервью с перинатальным психологом только на одной площадке посмотрели около 8 тыс. человек.

«Благодарю Ирину Валентиновну и всех сотрудников холдинга за активность, принципиальность, профессионализм и честную ежедневную работу!», - написал губернатор.