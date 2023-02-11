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Учитель из Идрицы рассказал о своем участии в телепроекте ТНТ

Фото: "Luki-news"

Участник шоу «Конфетка», педагог Идрицкой школы рассказал о своем участии в телевизионном проекте, сообщает «Luki-news».

Роман работает педагогом дополнительного образования в Идрицкой школе, преподает детям уроки гитары и вокал, а также является руководителем двух ансамблей.

«Музыка окружает меня с рождения, так как в нашей семье по маминой линии все поющие. Этот дар передался мне, несмотря на то, что у меня 50% слуха с рождения. На сцене я начал выступать примерно с 12-13 лет. Я окончил музыкальную школу по классу гитары, там же получил все базовые знания от моих преподавателей» – отметил Роман.

Накануне двадцатипятилетия Романа, летом 2022 года, с ним связались представители телеканал ТНТ и предложили поучаствовать в шоу, где неизвестные авторские песни исполняются звездами отечественной эстрады в новой обработке.

«Для меня это был огромный шанс: мое творчество наконец то заметят и услышат миллионы людей. Мне есть чем поделиться в своих песнях, в них вся моя жизнь и пережитые эмоции. Я сначала не мог поверить, что это происходит именно со мной, да и сейчас я все еще пребываю в состоянии приятного шока от последних событий в моей жизни» – отметил участник.

Роман поделился, что участие в шоу «Конфетка» стало его первым опытом в телевизионных съемках. Участник отметил, что было очень волнительно, но на площадке царила дружественная атмосфера, которая помогла прийти в себя: «Вся съемочная группа, члены жюри, ведущие, аранжировщики просто прекрасные люди, преданные своему делу».

На съемках Роману удалось пообщаться с Мариной Кравец и Гариком Мартиросяном: «Ведущие – очень приятные люди, в них нет никакой «звёздности», абсолютно искренние и открытые».

Роман Сталюков слушает много разнообразной музыки, постоянно находится в поиске своего звучания. Молодой человек рассказал, что у него написано порядка пятидесяти песен, которые ждут своего часа.

«Благодаря такому свежему, современному проекту «Конфетка», авторы песен получили шанс быть услышанными, и это мотивирует создавать дальше, расти в творческом плане» – отметил Роман.

Шоу «Конфетка» с участием жителя Псковской области Романом Сталюковым выйдет в эфир сегодня, в 21:00 на телеканале ТНТ.

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